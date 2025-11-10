Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Завершився перший тур у парному розряді на чоловічому Підсумковому турнірі

Станіслав Матусевич — 10 листопада 2025, 20:32
Завершився перший тур у парному розряді на чоловічому Підсумковому турнірі
Харрі Хеліоваара і Генрі Паттен
АТР

Чемпіони Australian Open 2025 у парному розряді фін Харрі Хеліоваара і британець Генрі Паттен здобули перемогу в першому турі Підсумкового турніру над американським дуетом Крістіан Гаррісон/Еван Кінг з рахунком 6:4, 6:4.

У цій же групі "Джон Макінрой" британці Джо Солсбері і Ніл Скупскі обіграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) - 6:3, 7:5.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, пари, 10 листопада

Харрі Хеліоваара (Фінліндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США) 6:4, 6:4

Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія)  Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) 6:3, 7:5

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що напередодні на Підсумковому турнірі відбулися два матчі парного розряду в групі "Пітер Флемінг".

парний розряд Підсумковий турнір ATP

парний розряд

Чинні чемпіони програли у першому турі: стартував чоловічий Підсумковий турнір у парах
Бельгійка та росіянка стали переможницями парного розряду на Підсумковому турнірі
Визначилися несподівані фіналістки парного розряду Підсумкового турніру
Без чинних чемпіонок: визначилися півфіналістки в парному розряді Підсумкового турніру
Визначилася половина півфіналісток у парному розряді Підсумкового турніру

Останні новини