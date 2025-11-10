Завершився перший тур у парному розряді на чоловічому Підсумковому турнірі

Чемпіони Australian Open 2025 у парному розряді фін Харрі Хеліоваара і британець Генрі Паттен здобули перемогу в першому турі Підсумкового турніру над американським дуетом Крістіан Гаррісон/Еван Кінг з рахунком 6:4, 6:4.

У цій же групі "Джон Макінрой" британці Джо Солсбері і Ніл Скупскі обіграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) - 6:3, 7:5.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 10 листопада

Харрі Хеліоваара (Фінліндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США) 6:4, 6:4

Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) 6:3, 7:5

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що напередодні на Підсумковому турнірі відбулися два матчі парного розряду в групі "Пітер Флемінг".