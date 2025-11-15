Британці домінують: визначилися фіналісти парного розряду на Підсумковому турнірі

Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) та британський дует Джо Солсбері/Ніл Скупскі вийшли у фінал парного розряду Підсумкового турніру, який проходить у Турині.

Хеліоваара і Паттен впевнено обіграли італійців Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі з рахунком 6:4, 6:3.

А Солсбері та Скупскі знадобилося три сети, щоб з'ясувати сильнішого в британському дербі проти співвітчизників Джуліана Кеша та Ллойда Гласспула – 6:7(3), 6:3, 10-8.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Півфінали, 15 листопада

Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія) 6:4, 6:3

Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) 6:7(3), 6:3, 10-8

Незважаючи на поразку, Гласспул і Кеш залишаться першими двома ракетками світу в парному розряді за підсумками року.

Фінальний поєдинок у змаганнях дуетів відбудеться 16 листопада орієнтовно об 11 годині за київським часом.

Нагадаємо, що першим фіналістом Підсумкового турніру в одиночному розряді став італієць Яннік Сіннер.