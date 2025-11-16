Визначилися чемпіони Підсумкового турніру в парному розряді

Фін Харрі Хеліоваара та британець Генрі Паттен стали переможцями Підсумкового турніру в парному розряді. У вирішальному матчі вони обіграли британців Джо Солсбері і Ніла Скупскі.

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Парний розряд, фінал, 16 листопада

Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) 7:5, 6:3

Дуети грали між собою вп'яте за сезон, Хеліоваара і Паттен вийшли вперед, 3:2. Цікаво, що на груповому етапі Підсумкового турніру пари знаходилися в одному квартеті, і тоді, чотири дні тому, перемогу святкували Солсбері та Скупскі.

Це четвертий трофей у сезоні для фінсько-британської пари. Вони ставала тріумфаторами на Australian Open, а також на Мастерсах у Пекіні та Парижі.

Нагадаємо, що у фіналі одиночного розряду Підсумкового турніру зійдуться дві перші ракетки світу: іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер. Початок зустрічі 16 листопада о 19:00 за київським часом.