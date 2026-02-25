Українська правда
Завацька завдяки відмові пройшла другу сіяну на турнірі WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 25 лютого 2026, 11:30
Катаріна Завацька
Instagram Катаріни Завацької

Катаріна Завацька (317) пройшла у друге коло турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії через відмову від боротьби другої сіяної австрійки Юлії Грабер (79).

За рахунку 2:1 на свою користь Грабер ухвалила рішення знятися з поєдинку через травму ноги.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 25 лютого

Катаріна Завацька (Україна) – Юлія Грабер (Австрія) 1:2, відмова Грабер

Суперниці зустрічалися вп'яте, на рахунку українки два успіхи. У наступному раунді змагань можливе українське дербі. Завацька зіграє з переможницею матчу між Ангеліною Калініною (202, Україна) та Алевтіною Ібрагімовою (326, -).

Зазначимо, що Катаріна Завацька успішно подолала в Анталії кваліфікацію.

Нагадаємо, що минулого тижня інша українка, Дар'я Снігур, стала переможницею першого в кар'єрі турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші.

Анталія Катаріна Завацька WTA 125

Катаріна Завацька

