Завацька завдяки відмові пройшла другу сіяну на турнірі WTA в Анталії
Катаріна Завацька (317) пройшла у друге коло турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії через відмову від боротьби другої сіяної австрійки Юлії Грабер (79).
За рахунку 2:1 на свою користь Грабер ухвалила рішення знятися з поєдинку через травму ноги.
Катаріна Завацька (Україна) – Юлія Грабер (Австрія) 1:2, відмова Грабер
Суперниці зустрічалися вп'яте, на рахунку українки два успіхи. У наступному раунді змагань можливе українське дербі. Завацька зіграє з переможницею матчу між Ангеліною Калініною (202, Україна) та Алевтіною Ібрагімовою (326, -).
Зазначимо, що Катаріна Завацька успішно подолала в Анталії кваліфікацію.
Нагадаємо, що минулого тижня інша українка, Дар'я Снігур, стала переможницею першого в кар'єрі турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші.