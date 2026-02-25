Завацька завдяки відмові пройшла другу сіяну на турнірі WTA в Анталії

Катаріна Завацька (317) пройшла у друге коло турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії через відмову від боротьби другої сіяної австрійки Юлії Грабер (79).

За рахунку 2:1 на свою користь Грабер ухвалила рішення знятися з поєдинку через травму ноги.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 25 лютого

Катаріна Завацька (Україна) – Юлія Грабер (Австрія) 1:2, відмова Грабер

Суперниці зустрічалися вп'яте, на рахунку українки два успіхи. У наступному раунді змагань можливе українське дербі. Завацька зіграє з переможницею матчу між Ангеліною Калініною (202, Україна) та Алевтіною Ібрагімовою (326, -).

Зазначимо, що Катаріна Завацька успішно подолала в Анталії кваліфікацію.

Нагадаємо, що минулого тижня інша українка, Дар'я Снігур, стала переможницею першого в кар'єрі турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші.