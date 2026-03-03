Олійникова не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Анталії
Перша сіяна турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії Олександра Олійникова (73) не без проблем подолала перше коло змагань. У стартовому матчі українка в трьох сетах перемогла італійку Нурію Бранкаччо (158).
Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:0.
Після 1:2 у другому сеті Олександра взяла 11 з 12 наступних геймів у зустрічі.
За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.
Олександра Олійникова (Україна) – Нурія Бранкаччо (Італія) 2:6, 6:3, 6:0
Суперниці зустрічалися вчетверте, три рази успіх святкувала українка. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з сильнішою в матчі між білорускою Іриною Шиманович (160) та італійкою Лізою Пігато (198).
В Анталії виступають ще дві українки, Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька. Вони отримали суперниць по першому колу, матчі відбудуться 4 березня.