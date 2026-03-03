Олійникова не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Анталії

Перша сіяна турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії Олександра Олійникова (73) не без проблем подолала перше коло змагань. У стартовому матчі українка в трьох сетах перемогла італійку Нурію Бранкаччо (158).

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:0.

Після 1:2 у другому сеті Олександра взяла 11 з 12 наступних геймів у зустрічі.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 3 березня

Олександра Олійникова (Україна) – Нурія Бранкаччо (Італія) 2:6, 6:3, 6:0

Суперниці зустрічалися вчетверте, три рази успіх святкувала українка. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з сильнішою в матчі між білорускою Іриною Шиманович (160) та італійкою Лізою Пігато (198).

В Анталії виступають ще дві українки, Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька. Вони отримали суперниць по першому колу, матчі відбудуться 4 березня.