Три українки дізналися перших суперниць на турнірі WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 2 березня 2026, 13:55
Олександра Олійникова
Олександра Олійникова (73), Ангеліна Калініна (189) і Катаріна Завацька (294) зіграють в основній сітці грунтового турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії. 

Олійникова, посіяна під першим номером, стартуватиме поєдинком проти італійки Нурії Бранкаччо (158), яку обіграла двічі в попередніх трьох зустрічах.

Калініна на аналогічному турнірі минулого тижня дійшла до фіналу. Її першою суперницею стане грузинка Єкатерине Горгодзе (168), котру українка впевнено перемогла у чвертьфіналі 27 лютого, і загалом у трьох очних матчах неодмінно досягала перемог.

Завацька подолала кваліфікацію й у першому колі основи зустрінеться з володаркою вайлд-кард, місцевою тенісисткою Іпек Оз (564).

Нагадаємо, що 2 лютого вийшов оновлений рейтинг-лист WTA, в якому Калініна і Завацька досягли серйозного прогресу.

