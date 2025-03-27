Котляр вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Анталії, Соболєва поступилася
Єлизавета Котляр
USTA
18-річна Єлизавета Котляр (855) за дві з половиною години переграла 17-річну чешку Лауру Самсон (338) у матчі другого кола турніру серії ITF W35, що проходить у турецькій Анталії.
Матч завершився з рахунком 2:6, 6:0, 6:3.
У вирішальному сеті українка відігралася з рахунку 0:3, взявши 6 геймів поспіль.
У чвертьфіналі Котляр зустрінеться з угоркою Амаріссою Тот (301). Два виграні матчі в Анталії є першими у кар'єрі Єлизавети на турнірах категорії, вищої за W15.
Натомість перша сіяна Анастасія Соболєва (197) поступилася Деніславі Глушковій (498, Болгарія). За 2 години 21 хвилину болгарка здобула перемогу з рахунком 6:2, 7:6(5).
ITF W35, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $35,000
Друге коло, 27 березня
Єлизавета Котляр (Україна) – Лаура Самсон (Чехія) 2:6, 6:0, 6:3
Деніслава Глушкова (Болгарія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 7:6(5)
Нагадаємо, напередодні у першому колі змагання в Анталії Соболєва та Котляр перемогли відповідно росіянку Діану Демидову та Маккену Джонс зі США.