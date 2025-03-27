Котляр вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Анталії, Соболєва поступилася

18-річна Єлизавета Котляр (855) за дві з половиною години переграла 17-річну чешку Лауру Самсон (338) у матчі другого кола турніру серії ITF W35, що проходить у турецькій Анталії.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:0, 6:3.

У вирішальному сеті українка відігралася з рахунку 0:3, взявши 6 геймів поспіль.

У чвертьфіналі Котляр зустрінеться з угоркою Амаріссою Тот (301). Два виграні матчі в Анталії є першими у кар'єрі Єлизавети на турнірах категорії, вищої за W15.

Натомість перша сіяна Анастасія Соболєва (197) поступилася Деніславі Глушковій (498, Болгарія). За 2 години 21 хвилину болгарка здобула перемогу з рахунком 6:2, 7:6(5).

ITF W35, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $35,000

Друге коло, 27 березня

Єлизавета Котляр (Україна) – Лаура Самсон (Чехія) 2:6, 6:0, 6:3

Деніслава Глушкова (Болгарія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:2, 7:6(5)



