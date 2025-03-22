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Котляр вийшла у другий за два тижні фінал турніру ITF і зустрінеться з росіянкою

Станіслав Матусевич — 22 березня 2025, 13:18
Котляр вийшла у другий за два тижні фінал турніру ITF і зустрінеться з росіянкою
Єлизавета Котляр
ВТУ

Єлизавета Котляр (855) вийшла у фінал турніру серії ITF W15, що відбувається в турецькій Анталії.

У півфіналі 18-річна українка за 2 години 28 хвилин з рахунком 6:4, 7:6(5) обіграла італійку Алессандру Маццолу (680). Зазначимо, що у матчі на двох тенісистки зробили 19 брейків, лише тричі зумівши втримати власну подачу.

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 10 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 9 брейків.

ITF W15, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Півфінал, 15 березня

Єлизавета Котляр (Україна) – Алессандра Маццола (Італія) 6:4, 7:6(5)

Це була перша зустріч спортсменок. У вирішальному матчі Котляр зустрінеться з росіянкою Аріною Булатовою (573).

Єлизавета втретє у кар'єрі зіграє у фіналі одиночного розряду турніру ITF і боротиметься за другий титул.

Нагадаємо, що минулого тижня Котляр здобула титул на турнірі аналогічного рівня в Анталії.

ITF Єлизавета Котляр

Єлизавета Котляр

18-річна Котляр здобула перший одиночний титул на дорослому рівні
Котляр обіграла росіянку і вийшла у фінал 15-тисячника в Анталії
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