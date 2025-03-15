Котляр обіграла росіянку і вийшла у фінал 15-тисячника в Анталії

Єлизавета Котляр (860) вийшла у фінал турніру серії ITF W15, що відбувається в турецькій Анталії.

У півфіналі 18-річна українка з рахунком 6:1, 7:5 обіграла росіянку Єкатерину Овчаренко (512). Зазначимо, що у другому сеті Котляр програвала 1:5, проте взяла 6 геймів поспіль.

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W15, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Півфінал, 15 березня

Єлизавета Котляр (Україна) – Єкатерина Овчаренко (-) 6:1, 7:5

Це була перша зустріч спортсменок. У вирішальному матчі Єлизавета зустрінеться з туркенею Ілай Йорук (554).

Котляр вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі одиночного розряду турніру ITF і боротиметься за перший титул.

Нагадаємо, напередодні Анастасія Соболєва вийшла у півфінал турніру ITF W75 в угорському Секешфехерварі.