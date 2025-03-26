Соболєва та Котляр вдало стартували на 35-тисячнику в Анталії

Анастасія Соболєва (197) та Єлизавета Котляр (855) стартували з перемог на турнірі серії ITF W35, що проходить у турецькій Анталії.

Перша сіяна на змаганні Соболєва перемогла росіянку Діану Демидову (664) з рахунком 6:3, 6:2. У другому колі Анастасія зустрінеться з болгаркою Деніславою Глушковою (498).

Котляр у своєму матчі обіграла американку Маккену Джонс (699) – 7:5, 6:2. Відзначимо, що це перша перемога Єлизавети в кар'єрі на турнірі категорії, вищої за W15. У наступному раунді змагань вона зіграє проти чешки Лаури Самсон (338).

ITF W35, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $35,000

Перше коло, 26 березня

Анастасія Соболєва (Україна) – Діана Демидова (-) 6:3, 6:2

Єлизавета Котляр (Україна) – Маккена Джонс (США) 7:5, 6:2

Нагадаємо, що минулого тижня Котляр стала фіналісткою 15-тисячника в Анталії.