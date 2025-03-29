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Котляр поступилася 14-річній чешці у півфіналі турніру в Анталії

Станіслав Матусевич — 29 березня 2025, 11:38
Котляр поступилася 14-річній чешці у півфіналі турніру в Анталії
Єлизавета Котляр
btu.org.ua

Єлизавета Котляр (855) не змогла пробитися до фіналу турніру серії ITF W35, що проходить у турецькій Анталії.

У півфіналі українка була розгромлена 14-річною чешкою Яною Ковачковою (1155) – 1:6, 2:6.

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та не використала жодного з трьох брейк-пойнтів. На рахунку її суперниці 2 ейси, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W35, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $35,000
Півфінал, 29 березня

Яна Ковачкова (Чехія) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:1, 6:2

Це була друга зустріч тенісисток. Тиждень тому на 15-тисячнику в Анталії сильнішою виявилася українка.

У фіналі Ковачкова зіграє проти переможниці матчу між болгаркою Деніславою Глушковою (498) та румункою Крістіною Діну (392).

Для Котляр це був перший півфінал на рівні ITF W35, і взагалі дебютні три перемоги на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналі турніру в Анталії Котляр обіграла третю сіяну угорку Амаріссу Тот.

ITF Єлизавета Котляр

Єлизавета Котляр

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