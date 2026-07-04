Соболєва вийшла у другий фінал турнірів ITF за два тижні

Анастасія Соболєва (249) вийшла в фінал турніру серії ITF W50 у німецькому Штутгарт-Файгінгені, обігравши у півфінальному поєдинку третю сіяну аргентинку Хулію Рієру (182).

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

ITF W50, Stuttgart-Vaihingen

Штутгарт-Файгінген, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 4 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Хулія Рієра (Аргентина) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У вирішальному матчі змагань Соболєва зіграє проти сильнішої в поєдинку між Лізою Пігато (133, Італія) та Аліс Тубелло (229, Франція).

Минулого тижня Анастасія стала чемпіонкою турніру аналогічної категорії у польському Гданську.

Нагадаємо, що на старті турніру в Німеччині Соболєва впевнено обіграла п'яту сіяну іспанку Анхелу Фіта Болуду (212), у другому колі впоралася з туркенею Іпек Оз (370), а у чвертьфіналі розправилася з іспанкою Мартіною Капурро Табордою (250).