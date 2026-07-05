Соболєва стала чемпіонкою другого турніру ITF за два тижні

Анастасія Соболєва (249) стала переможницею турніру серії ITF W50 у німецькому Штутгарт-Файгінгені, обійгравши у вирішальному поєдинку сьому сіяну француженку Аліс Тубелло (229).

Матч тривав 2 години 39 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6(5), 6:2.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W50, Stuttgart-Vaihingen

Штутгарт-Файгінген, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $40,000

Фінал, 4 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Аліс Тубелло (Франція) 3:6, 7:6(5), 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Соболєва здобула свій десятий титул ITF у 14 проведених фіналах. Минулого тижня Анастасія стала переможницею турніру аналогічної категорії у польському Гданську.

Нагадаємо, що на старті турніру в Німеччині Соболєва впевнено обіграла п'яту сіяну іспанку Анхелу Фіта Болуду (212), у другому колі впоралася з туркенею Іпек Оз (370), у чвертьфіналі розправилася з іспанкою Мартіною Капурро Табордою (250), а в півфіналі перемогла аргентинку Хулію Рієру (182).