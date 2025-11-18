Перша ракетка світу не зіграє за свою збірну в фіналі Кубку Девіса: відома причина

Перша ракетка світу Карлос Алькарас повідомив, що через пошкодження не зможе зіграти поточного тижня за національну збірну Іспанії в фінальному раунді Кубку Девіса, який пройде в італійській Болоньї.

Про це тенісист повідомив у соцмережі Х.

" Мені неймовірно важко повідомити, що я не зможу зіграти за збірну Іспанії в Кубку Девіса в Болоньї... У мене набряк у підколінному сухожиллі правої ноги, і лікарі рекомендували не виходити на корт. Я завжди говорив, що грати за Іспанію – це найголовніше, що може бути, і мені дуже хотілося допомогти поборотися за Срібну салатницю. З важким серцем повертаюся додому", – написав Алькарас.

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

Травму Алькарас отримав у програному Янніку Сіннеру фіналі Підсумкового турніру 16 листопада. Під час зустрічі іспанець брав медичний таймаут і викликав на корт лікаря.

Нагадаємо, що друга ракетка світу Яннік Сіннер теж не виступить у фіналі Кубку Девіса в Болоньї.