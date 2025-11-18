Перша ракетка світу не зіграє за свою збірну в фіналі Кубку Девіса: відома причина
Карлос Алькарас
Getty images
Перша ракетка світу Карлос Алькарас повідомив, що через пошкодження не зможе зіграти поточного тижня за національну збірну Іспанії в фінальному раунді Кубку Девіса, який пройде в італійській Болоньї.
Про це тенісист повідомив у соцмережі Х.
"Мені неймовірно важко повідомити, що я не зможу зіграти за збірну Іспанії в Кубку Девіса в Болоньї... У мене набряк у підколінному сухожиллі правої ноги, і лікарі рекомендували не виходити на корт. Я завжди говорив, що грати за Іспанію – це найголовніше, що може бути, і мені дуже хотілося допомогти поборотися за Срібну салатницю. З важким серцем повертаюся додому", – написав Алькарас.
Травму Алькарас отримав у програному Янніку Сіннеру фіналі Підсумкового турніру 16 листопада. Під час зустрічі іспанець брав медичний таймаут і викликав на корт лікаря.
Нагадаємо, що друга ракетка світу Яннік Сіннер теж не виступить у фіналі Кубку Девіса в Болоньї.