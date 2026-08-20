Алькарас у незвичному стилі оголосив про своє повернення до виступів після травми

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зробив повідомлення про те, що повертається до активних виступів після чотиримісячного відновлення від травми зап'ястя.

Про це спортсмен повідомив в інстаграмі.

Публікація вийшла незвичною. Алькарас зробив її спільно з відомим футбольним інсайдером Фабріціо Романо, використавши його фірмову фразу.

" Here we go", – написав Карлос.

Востаннє Алькарас виходив на корт у Барселоні в середині квітня. Наступним турніром, у якому він візьме участь, має стати US Open, який стартує 30 серпня у Нью-Йорку. Іспанець є чинним чемпіоном змагань і захищатиме титул.

Нагадаємо, що призовий фонд US Open-2026 стане рекордним в історії тенісу.