Алькарас у незвичному стилі оголосив про своє повернення до виступів після травми
Карлос Алькарас
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Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зробив повідомлення про те, що повертається до активних виступів після чотиримісячного відновлення від травми зап'ястя.
Про це спортсмен повідомив в інстаграмі.
Публікація вийшла незвичною. Алькарас зробив її спільно з відомим футбольним інсайдером Фабріціо Романо, використавши його фірмову фразу.
"Here we go", – написав Карлос.
Востаннє Алькарас виходив на корт у Барселоні в середині квітня. Наступним турніром, у якому він візьме участь, має стати US Open, який стартує 30 серпня у Нью-Йорку. Іспанець є чинним чемпіоном змагань і захищатиме титул.
Нагадаємо, що призовий фонд US Open-2026 стане рекордним в історії тенісу.