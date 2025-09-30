Алькарас став чемпіоном турніру АТР 500 в Токіо

Перша ракетка світу Карлос Алькарас став переможцем турніру серії АТР 500, який проходив у Токіо. У вирішальному матчі іспанець обіграв другого сіяного американця Тейлора Фрітца (5).

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

🤯 Carlos Alcaraz tiene ahora mismo más títulos (24) que años (22). pic.twitter.com/MKdxkwyZEn — Casper🧢 (@CasperLDS_) September 30, 2025

За поєдинок Алькарас 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 6 ейсів, 3 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship – АТР 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд: $2,226,470

Фінал, 30 вересня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 6:4

Суперники зустрічалися вп'яте, четверту перемогу здобув лідер світового рейтингу.

Алькарас провів 10 фінал у поточному сезоні, в яких здобув 8 титулів. Загалом це 24 тріумф іспанця в кар'єрі на турнірах АТР.

Нагадаємо, що Карлос Алькарас здобув 275 перемог у матчах найшвидше за всіх тенісистів в історії.