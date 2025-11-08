Кривдник Сачка став переможцем турніру АТР в Меці
19-річний американець Лернер Тьєн став переможцем турніру серії АТР 250, який проходив у французькому Меці. У вирішальному матчі змагань Тьєн переміг британця Кемерона Норрі (27).
Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 7:6(6).
На тай-брейку вирішального сету Тьєн зумів відігратися з 1:5.
Moselle Open – АТР 250
Мец, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $596,035
Фінал, 8 листопада
Лернер Тьєн (США) – Кемерон Норрі (Велика Британія) 6:3, 3:6, 7:6(6)
Суперники зустрічалися вчетверте, три перемоги на рахунку американця. Тьєн здобув свій дебютний титул рівня АТР, провівши другий фінал.
У світовому рейтингу наступного тижня американський тінейджер дебютує в топ-30.
Нагадаємо, що напередодні, у півфінальному матчі турніру в Меці, Лернер Тьєн обіграв українця Віталія Сачка (222).