Кривдник Сачка став переможцем турніру АТР в Меці

19-річний американець Лернер Тьєн став переможцем турніру серії АТР 250, який проходив у французькому Меці. У вирішальному матчі змагань Тьєн переміг британця Кемерона Норрі (27).

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 7:6(6).

На тай-брейку вирішального сету Тьєн зумів відігратися з 1:5.

Moselle Open – АТР 250

Мец, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $596,035

Фінал, 8 листопада

Лернер Тьєн (США) – Кемерон Норрі (Велика Британія) 6:3, 3:6, 7:6(6)

Суперники зустрічалися вчетверте, три перемоги на рахунку американця. Тьєн здобув свій дебютний титул рівня АТР, провівши другий фінал.

У світовому рейтингу наступного тижня американський тінейджер дебютує в топ-30.

Нагадаємо, що напередодні, у півфінальному матчі турніру в Меці, Лернер Тьєн обіграв українця Віталія Сачка (222).