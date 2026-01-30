П'ятеро українок дізналися стартових суперниць на турнірах WTA

П'ять українських тенісисток дізналися перших суперниць на різних турнірах WTA, ігри в основних сітках яких розпочнуться наступного тижня.

Одразу в основі стартуватиме тільки одна наша тенісистка. Олександра Олійникова (92) дебютуватиме в основній сітці змагань WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. Її першою суперницею стане єгиптянка Маяр Шериф (109).

На старті кваліфікації цього ж турніру між собою зустрінуться Дар'я Снігур (136) та Ангеліна Калініна (179).

Юлія Стародубцева (110) намагатиметься подолати сито попередніх раундів на більш статусному змаганні – серії WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ). У півфіналі кваліфікації вона зіграє проти британки Сонай Картал (66).

Анастасія Соболєва (265) виступить у чеській Остраві. Там відбуватиметься турнір WTA 250, і на старті кваліфікації 21-річна українка зустрінеться з місцевою тенісисткою Габріелою Кнутсон (176).

Нагадаємо, що на Australian Open визначилися фіналістки. Вирішальний матч між білорускою Аріною Сабалєнкою та казахстанкою Єленою Рибакіною відбудеться 31 січня о 10:30 за київським часом.