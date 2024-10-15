Британский нокаутер надважкої ваги вперше увійшов до першої десятки рейтингу The Ring

Чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) вперше увійшов до чільної десятки найкращих бійців надважкою ваги за версією авторитетного журналу The Ring.

Після дострокової перемоги над співвітчизником Фрейзером Кларком (8-1-1, 6 КО) Вордлі опинився на дев'ятій позиції.

Зазначимо, що рейтинг очолює українець Олександр Усик, він – чемпіон. У трійці найкращих перебувають британці Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа, а також новозеландець Джозеф Паркер. Ексчемпіон Ентоні Джошуа наразі лише сьомий.

Рейтинг найкращих бійців хевівейту за версіюю The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Джозеф Паркер Чжилей Чжан Агіт Кабайел Мартін Баколе Ентоні Джошуа Філіп Хрговіч Фабіо Уордлі Ефе Аджагба

12 жовтня чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності у важкій вазі Фабіо Вордлі переміг британського боксера Фрейзера Кларка.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.