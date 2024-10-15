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Британский нокаутер надважкої ваги вперше увійшов до першої десятки рейтингу The Ring

Володимир Клепач — 15 жовтня, 14:50
Британский нокаутер надважкої ваги вперше увійшов до першої десятки рейтингу The Ring
Фабіо Вордлі
Getty Images

Чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) вперше увійшов до чільної десятки найкращих бійців надважкою ваги за версією авторитетного журналу The Ring.

Після дострокової перемоги над співвітчизником Фрейзером Кларком (8-1-1, 6 КО) Вордлі опинився на дев'ятій позиції.

Зазначимо, що рейтинг очолює українець Олександр Усик, він – чемпіон. У трійці найкращих перебувають британці Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа, а також новозеландець Джозеф Паркер. Ексчемпіон Ентоні Джошуа наразі лише сьомий.

Рейтинг найкращих бійців хевівейту за версіюю The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

  1. Тайсон Ф'юрі
  2. Даніель Дюбуа
  3. Джозеф Паркер
  4. Чжилей Чжан
  5. Агіт Кабайел
  6. Мартін Баколе
  7. Ентоні Джошуа
  8. Філіп Хрговіч
  9. Фабіо Уордлі
  10. Ефе Аджагба

12 жовтня чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності у важкій вазі Фабіо Вордлі переміг британського боксера Фрейзера Кларка.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.

The Ring Фабіо Вордлі

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