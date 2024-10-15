Британский нокаутер надважкої ваги вперше увійшов до першої десятки рейтингу The Ring
Чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) вперше увійшов до чільної десятки найкращих бійців надважкою ваги за версією авторитетного журналу The Ring.
Після дострокової перемоги над співвітчизником Фрейзером Кларком (8-1-1, 6 КО) Вордлі опинився на дев'ятій позиції.
Зазначимо, що рейтинг очолює українець Олександр Усик, він – чемпіон. У трійці найкращих перебувають британці Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа, а також новозеландець Джозеф Паркер. Ексчемпіон Ентоні Джошуа наразі лише сьомий.
Рейтинг найкращих бійців хевівейту за версіюю The Ring
Чемпіон – Олександр Усик
- Тайсон Ф'юрі
- Даніель Дюбуа
- Джозеф Паркер
- Чжилей Чжан
- Агіт Кабайел
- Мартін Баколе
- Ентоні Джошуа
- Філіп Хрговіч
- Фабіо Уордлі
- Ефе Аджагба
12 жовтня чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності у важкій вазі Фабіо Вордлі переміг британського боксера Фрейзера Кларка.
Поєдинок завершився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.