Ми тебе любимо: Світоліна мило відреагувала на рішення Монфіса завершити кар'єру

Богдан Войченко — 1 жовтня 2025, 10:27
Французький тенісист Гаель Монфіс оголосив, що 2026 рік стане його останнім у професійному спорті. Новина про завершення кар’єри не залишила байдужою його дружину, українську тенісистку Еліну Світоліну.

У коментарях під прощальним постом Монфіса в Instagram Світоліна зворушливо підтримала чоловіка:

"Не можу дочекатися, щоб почати цю нову главу з тобою. Ми тебе любимо!"

Пара вже кілька років є однією з найяскравіших у світі тенісу. У них підростає донька Скай, яка також часто з’являється у сімейних публікаціях спортсменів.

Нагадаємо, що Монфіс завершить кар’єру після сезону-2026. За час виступів він здобув 13 титулів ATP, тричі грав у фіналах турнірів Мастерс та двічі доходив до півфіналів Grand Slam.

