Світоліна та Ястремська зіграють матчі третього кола на Australian Open-2025: відомий час

17 січня на турнірі серії Grand Slam Australian Open Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зіграють матчі третього кола в одиночному розряді.

5:00* Даяна Ястремська (33) – Єлєна Рибакіна (7, Казахстан), John Cain Arena, другим запуском після матчу чоловічої сітки Мікелсен – Хачанов.

Раніше не зустрічалися.

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10:00* Еліна Світоліна (27) – Ясміне Паоліні (4, Італія), Margaret Court Arena, третім запуском після матчу чоловічої сітки Фріц – Монфіс.

Раніше не зустрічалися.

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4:00* Людмила Кіченок (Україна)/Хао-Чін Чань (Тайвань) – Гаррієт Дарт (Велика Британія)/Діан Паррі (Франція), 6 корт, другим запуском

4:00* Марта Костюк (Україна)/ Єлена Габріела Русе (Румунія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Еллен Перес (Австралія), 1573 Arena, другим запуском.

6:30* Надія Кіченок (Україна)/Фернандес (Канада) – Жаклін Крістіан (Румунія)/Камілла Розателло (Італія), 13 корт, четвертим запуском.

Напередодні Марта Костюк зазнала поразки від Паули Бадоси в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна програли вже на старті турніру.

Зазначимо, що ліцензійний букмекер FAVBET вважає Еліну Світоліну аутсайдером протистояння з Ясміне Паоліні. На перемогу української тенісистки можна поставити з коефіцієнтом 2,29, а успіх італійки оцінюється в кеф 1,68.

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