Для мене важлива не лише зміна громадянства, а й позиція: Світоліна пояснила, чому не потиснула руку новоспеченій вірменці

Український тенісистка Еліна Світоліна (29) вважає, що рукостискання гідні лише ті росіяни, які відкрито виступили проти своєї влади.

У коментарі Tribuna.com Еліна пояснила, чому не потиснула руку колишній росіянці Еліні Аванесян, яка змінила громадянтство зовсім нещодавно.

"Ну, по-перше, я більше не користуюся твіттером. Я знаю, що це було у твіттері, тому що я чула трішки від своєї команди. Я не знаю багато, але я більше не використовую це, тому що, мені здається, там так багато поганих людей, які коментують, і вони не знають, через що ти проходиш.

Звичайно, є хороші люди, але здебільшого – погані. І вони дійсно говорять шкідливі речі для гравців, для людей загалом, для громадськості.

У цьому випадку я б сказала, що так, вона змінила громадянство, але для мене важлива не лише зміна громадянства. Важлива позиція, що ви проти російського уряду, що ви проти того, що відбувається в Україні, і всього лиха, яке Росія робить з нашим невинним народом – такої позиції я не чула від неї.

Тож коли вона просто бажає зробити це з власної вигоди – це одне, а коли ти змінюєш (громадянство – прим.), тому що ти проти геноциду, який чинить російська армія – це інше", – сказала Світоліна.