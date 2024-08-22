Світоліна впевнено перемогла ексросіянку і вийшла у чвертьфінал Монтеррея
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян у другому колі турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.
На рахунку Еліни два ейси. Загалом вона чудово грала на першій подачі — 89% точності. На прийомі також домінувала Світоліна — 39% виграних очок проти 11% у суперниці.
Abierto GNP Seguros - WTA 500
Монтеррей, Мексика
Хард
Призовий фонд — $922,573
Друге коло, 22 серпня
Еліна Світоліна (Україна) — Еліна Аванесян (Вірменія) 6:4, 6:3
Зазначимо, що нещодавно Аванесян відмовилася від російського громадянства. Світоліна вже зустрічалася з нею в 4-му колі Australian Open-2024. Тоді українка знялася з матчу через травму спини.
У чвертьфіналі Еліна зіграє проти чешки Лінди Носкової. Матч відбудеться завтра, 23 серпня. Початок — орієнтовно о 06:30 за київським часом.