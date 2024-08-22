Світоліна впевнено перемогла ексросіянку і вийшла у чвертьфінал Монтеррея

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян у другому колі турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

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На рахунку Еліни два ейси. Загалом вона чудово грала на першій подачі — 89% точності. На прийомі також домінувала Світоліна — 39% виграних очок проти 11% у суперниці.

Abierto GNP Seguros - WTA 500

Монтеррей, Мексика

Хард

Призовий фонд — $922,573

Друге коло, 22 серпня

Еліна Світоліна (Україна) — Еліна Аванесян (Вірменія) 6:4, 6:3

Зазначимо, що нещодавно Аванесян відмовилася від російського громадянства. Світоліна вже зустрічалася з нею в 4-му колі Australian Open-2024. Тоді українка знялася з матчу через травму спини.

У чвертьфіналі Еліна зіграє проти чешки Лінди Носкової. Матч відбудеться завтра, 23 серпня. Початок — орієнтовно о 06:30 за київським часом.