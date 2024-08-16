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Без шансів: Костюк поступилась Швьонтек на турнірі в Цинциннаті

Олександр Булава — 16 серпня, 20:41
Без шансів: Костюк поступилась Швьонтек на турнірі в Цинциннаті
Марта Костюк
Getty Images

Перша ракетка України Марта Костюк (21) поступилась першій ракетці світу Ізі Швьонтек із Польщі в третьому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Костюк двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 1 з 1 брейк-пойнтів.

Це була третя зустріч тенісисток. Наразі рахунок 3:0 на користь Швьонтек.

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд — $3,211,715
Третє коло, 16 серпня

Іга Швьонтек (Польща) Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, Марта обіграла бельгійку Елізе Мертенс (32) в першому раунді змагань, а у другому перемогла новозеландку Лулу Сун (64).

Зазначимо, що боротьбу на турнірі продовжує Еліна Світоліна, яка у третьому колі зіграє проти білоруски Аріни Соболенко.

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