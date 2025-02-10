Три українки вийдуть на корт 11 лютого на престижному турнірі у Досі

У вівторок, 11 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У третій ігровий день на корт вийдуть 3 українки: Еліна Світоліна та Марта Костюк виступлять в одиночному розряді, Людмила Кіченок – у парному.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

Qatar TotalEnergies Open, Доха, Катар

WTA 1000, хард

Друге коло одиночного розряду

14:30. Марта Костюк (21, Україна) – Коко Гофф (3, США), корт Center Court, 1-м запуском.

16:00*. Еліна Світоліна (22, Україна) – Джессіка Пегула (5, США), корт Grandstand 1, 3-м запуском після матчу Рибакіна – Стернс.

Друге коло парного розряду

16:00*. Людмила Кіченок (Україна) / Софія Кенін (США) [4] – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) , корт Grandstand 4, 2-м запуском після матчу Мертенс – Букша.

Напередодні Еліна Світоліна виграла драматичний матч в одиночному розряді, здолавши Маркету Вондроушову з Чехії (34) після поразки 0:6 у першому сеті.