Наступна суперниця Світоліної на Australian Open пояснила мотивацію грати в Санкт-Петербурзі

Нейтральна тенісистка Діана Шнайдер з Росії пояснила свою участь у виставковому турнірі в Санкт-Петербурзі, спонсором якого виступив "Газпром".

Слова спортсменки передає BTU.

Українка Олександра Олійникова напередодні розкритикувала росіянку за її участь в турнірі, спонсором якого є велика російська нафтова компанія, яка фінансує війну в Україні.

"Ми весь рік перебуваємо в турі, я рідко бачу свою сім'ю, рідко буваю вдома, тож моя єдина мотивація грати в Санкт-Петербурзі – це провідати сім'ю та показати гарний теніс для своїх уболівальників, які протягом року слідкували за нами, підтримували нас і вболівали за нас. Якщо в мене є така можливість, то я нею користуюся.

Особисто я тут, щоб грати в теніс, виконувати свою роботу, показувати гарний теніс, насолоджуватися глядачами й атмосферою першого турніру Grand Slam цього року. Саме для цього я тут: виграти якомога більше матчів і продемонструвати якісний теніс", – сказала Шнайдер.