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Суддя помилилася на користь Швьонтек у матчі 1/4 фіналу Australian Open

Володимир Клепач — 22 січня 2025, 21:10
Іга Швьонтек під час матчу на Australian Open
Getty Images
Іга Швьонтек

Під час чвертьфінального матчу Australian Open між Ігою Швьонтек та Еммою Наварро була зафіксована суддівська помилка. За рахунку 6:1, 2:2 полька вдарила по м'ячу після другого відскоку, однак суддя Єва Асдеракі зарахувала очко на її користь. Наварро, яка мала право взяти відеоповтор, не скористалася цим, оскільки не зупинила розіграш.

Пізніше Швьонтек зізналася, що не помітила подвійного дотику і поклалася на рішення судді. Наварро після матчу зазначила, що ситуація не вплинула на її гру, але вважає, що система VAR потребує вдосконалення.

Іга Швьонтек
Іга Швьонтек
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Відзначимо, що Australian Open став другим турніром Grand Slam із використанням VAR, і в аналогічному випадку під час чоловічого чвертьфіналу між Беном Шелтоном та Лоренцо Сонего відеоповтор допоміг винести справедливе рішення на користь італійця. Технологія аналізу подвійних торкань продовжує вдосконалюватися після тестування на турнірах ATP, зокрема на Підсумковому турнірі ATP і Next Gen Finals.

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