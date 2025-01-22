Суддя помилилася на користь Швьонтек у матчі 1/4 фіналу Australian Open

Під час чвертьфінального матчу Australian Open між Ігою Швьонтек та Еммою Наварро була зафіксована суддівська помилка. За рахунку 6:1, 2:2 полька вдарила по м'ячу після другого відскоку, однак суддя Єва Асдеракі зарахувала очко на її користь. Наварро, яка мала право взяти відеоповтор, не скористалася цим, оскільки не зупинила розіграш.

No one could understand why VAR wasn't used after Iga Swiatek was awarded this crucial point by the umpire 🎥#AusOpen pic.twitter.com/vYH1RlsSzs — Eurosport (@eurosport) January 22, 2025

Пізніше Швьонтек зізналася, що не помітила подвійного дотику і поклалася на рішення судді. Наварро після матчу зазначила, що ситуація не вплинула на її гру, але вважає, що система VAR потребує вдосконалення.

Іга Швьонтек screenshot

Відзначимо, що Australian Open став другим турніром Grand Slam із використанням VAR, і в аналогічному випадку під час чоловічого чвертьфіналу між Беном Шелтоном та Лоренцо Сонего відеоповтор допоміг винести справедливе рішення на користь італійця. Технологія аналізу подвійних торкань продовжує вдосконалюватися після тестування на турнірах ATP, зокрема на Підсумковому турнірі ATP і Next Gen Finals.