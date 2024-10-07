Визначився наступний суперник збірної України в Кубку Девіса

Наступним суперником чоловічої збірної України в Кубку Девіса став Туніс.

Протистояння відбудеться 31 січня-1 лютого або 1-2 лютого. Остаточну дату визначить господар зустрічі – Туніс.

Українські та туніські тенісисти змагатимуться за право залишитися у Першій світовій групі Кубку Девіса. Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.

Кубок Девіса – це турнір, який щорічно проводить під егідою Міжнародної федерації тенісу. Цей турнір можна вважати аналогом футбольної Ліги націй, адже за підсумками сезону команди, залежно від своїх результатів, піднімаються або опускають в інші дивізіони.