Визначився наступний суперник збірної України в Кубку Девіса
Наступним суперником чоловічої збірної України в Кубку Девіса став Туніс.
Протистояння відбудеться 31 січня-1 лютого або 1-2 лютого. Остаточну дату визначить господар зустрічі – Туніс.
Українські та туніські тенісисти змагатимуться за право залишитися у Першій світовій групі Кубку Девіса. Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.
Кубок Девіса – це турнір, який щорічно проводить під егідою Міжнародної федерації тенісу. Цей турнір можна вважати аналогом футбольної Ліги націй, адже за підсумками сезону команди, залежно від своїх результатів, піднімаються або опускають в інші дивізіони.