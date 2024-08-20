Стародубцева з перемоги стартувала у кваліфікації US Open-2024

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (147) обіграла Вікторію Хіменес Касінцеву з Андорри (190) у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).

Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Стародубцева один раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

У наступному раунді Стародубцева зіграє з Гао Сінью (224) з Китаю.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд — $75,000,000

Хард

Кваліфікація, перше коло

19 серпня

Юлія Стародубцева (Україна) — Вікторія Хіменес Касінцева (Андора) 6:2, 6:1

Напередодні українка Дар’я Снігур (127) обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Валерію Савіних (239).