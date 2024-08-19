Снігур переграла росіянку на старті кваліфікації US Open-2024
Українка Дар’я Снігур (127) обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Валерію Савіних (239) у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).
Матч тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Снігур тричі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.
Це була перша зустріч тенісисток.
У другому колі українка зустрінеться з австралійкою Прісциллою Хон (204).
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд — $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло
19 серпня
Дар'я Снігур (Україна) — Валерія Савіних (-) 6:4, 6:4
Зазначимо, що для Снігур на US Open найвищим досягненням був вихід у друге коло. Сталося це у 2022 році, тоді українка на старті турніру обіграла сьому ракетку світу Сімону Халеп.
Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна заявилися на турнір WTA 500 у Монтерреї.