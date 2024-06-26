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Стародубцева переграла росіянку на шляху у фінал кваліфікації Вімблдону

Олександр Булава — 26 червня, 22:00
Стародубцева переграла росіянку на шляху у фінал кваліфікації Вімблдону

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (153) обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Анастасію Тихонову (190) у другому колі відбору на Вімблдон-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Стародубцева зустрінеться з Меддісон Інгліс (263) з Австралії.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Друге коло кваліфікації, 26 червня

Юлія Стародубцева (Україна) Анастасія Тихонова 6:1, 6:2

Напередодні ще одна українка Катаріна Завацька обіграла землячку Дарину Снігур та вийшла у фінал відбору. Натомість турнір покинула Анастасія Соболєва, яка поступилася австралійці Дестені Аяві.

Вімблдон Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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