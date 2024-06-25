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Соболєва вилетіла з кваліфікації Вімблдону

Игорь Чернявский — 25 червня, 19:50
Соболєва вилетіла з кваліфікації Вімблдону

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (228) поступилася австралійці Дестені Аяві (193) в першому колі відбору на Вімблдон-2024.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини завершився з рахунком 6:3, 6:3.

20-річна дніпрянка припустился чотирьох подвійних помилок і використала 3 з 7 брейк-пойнтів. Також на рахунку обох тенісисток по 23 невимушених помилки.

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло кваліфікації, 25 червня

Дестені Аява (Австралія) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:3, 6:3

У другому колі зіграють три українки — Катаріна Завацька, Юлія Стародубцева та Дар’я Снігур. Основна сітка турніру стартує 1 липня.

Вімблдон Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

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