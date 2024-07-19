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Стародубцева поступилась у чвертьфіналі турніру в Іспанії

Владислав Уткін — 19 липня, 15:11
Стародубцева поступилась у чвертьфіналі турніру в Іспанії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева зазнала поразки від філіппінки Александри Еали у чвертьфіналі турніру ITF W100 у Віторія-Гастейс (Іспанія).

Поєдинок тривав 2 години 23 хвилини та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:4.

ITF W100
Призовий фонд — 100,000$
Віторія-Гастейс, Іспанія
Хард
Чвертьфінал, 19 червня

Александра Еала (Філіппіни) Юлія Стародубцева (Україна) 7:6 (5), 6:4

Нагадаємо, що українка також зазнала невдачі у чвертьфіналі парного розряду турніру. Стародубцева та її напарниця з Індії Рутуджа Бхосале програли парі тенісисток Марія Портілло Рамірес (Мексика)/Ноелія Зебалос Мелгар (Болівія).

Раніше ми повідомляли, які українські тенісистки гарантували собі участь в основній сітці US Open-2024.

ITF Юлія Стародубцева

ITF

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