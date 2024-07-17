Шість українок гарантували собі місце в основній сітці US Open-2024

Шість українських тенісисток гарантували собі участь в основній сітці US Open-2024.

Список учасниць був опублікований на офіційному сайті американського мейджору.

Серед українок до основи престижного турніру потрапили:

Марта Костюк (21);

Даяна Ястремська (25);

Еліна Світоліна (30);

Ангеліна Калініна (47);

Катерина Байндль (86, SR);

Леся Цуренко (90).

Зазначимо, що Байндль скористалася "захищеним рейтингом". Цей статус дає змогу спортсменам, які пропускають турніри з поважної причини, зберегти місце в рейтингу впродовж певного періоду часу, щоб повернутися після перерви та відновити виступи на раніше досягнутих позиціях.

Цьогорічний US Open пройде з 26 серпня по 8 вересня.

Нагадаємо, що на останньому турніру серії Grand Slam, Вімблдоні-2024 був встановлений рекорд за кількістю українських тенісисток в основі трав'яного мейджору.