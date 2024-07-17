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Шість українок гарантували собі місце в основній сітці US Open-2024

Владислав Уткін — 17 липня, 10:07
Шість українок гарантували собі місце в основній сітці US Open-2024

Шість українських тенісисток гарантували собі участь в основній сітці US Open-2024.

Список учасниць був опублікований на офіційному сайті американського мейджору.

Серед українок до основи престижного турніру потрапили:

  • Марта Костюк (21);
  • Даяна Ястремська (25);
  • Еліна Світоліна (30);
  • Ангеліна Калініна (47);
  • Катерина Байндль (86, SR);
  • Леся Цуренко (90).

Зазначимо, що Байндль скористалася "захищеним рейтингом". Цей статус дає змогу спортсменам, які пропускають турніри з поважної причини, зберегти місце в рейтингу впродовж певного періоду часу, щоб повернутися після перерви та відновити виступи на раніше досягнутих позиціях.

Цьогорічний US Open пройде з 26 серпня по 8 вересня.

Нагадаємо, що на останньому турніру серії Grand Slam, Вімблдоні-2024 був встановлений рекорд за кількістю українських тенісисток в основі трав'яного мейджору.

US Open Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Байндль

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