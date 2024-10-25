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Стародубцева стала клієнткою компанії, яка працює зі Світоліною

Володимир Клепач — 25 жовтня, 16:15
Стародубцева стала клієнткою компанії, яка працює зі Світоліною
Юлія Стародубцева
Getty Images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева підписала контракт з агентською компанією SeventyTwo Sports Group, яка працює з професійними спортсменами.

Про це тенісистка і компанія повідомили в Instagram.

"Ми раді допомогти Юлії на наступному етапі її кар'єри, адже вона прагне до величі", – сказано в пресрелізі компанії.

Відзначимо, що клієнткою SeventyTwo Sports Group є відома українська тенісистка Еліна Світоліна.

SeventyTwo Sports Group – це агентство, що займається всебічною підтримкою кар’єри професійних спортсменів. Вони допомагають з розвитком спортсменів, знаходять спонсорів, займаються продажем брендових ліцензій, організовують події та допомагають спортсменам підвищувати їхню популярність та впізнаваність у публічному просторі, що створює можливості для залучення додаткового доходу поза спортивними досягненнями.

Юлія раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у першій сотні рейтингу WTA.

Еліна Світоліна Юлія Стародубцева

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