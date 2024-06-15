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Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру в Берліні

Владислав Уткін — 15 червня, 19:54
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру в Берліні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (134) здобула перемогу над німкою Тамарою Корпач (74) у півфіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Берліні.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:0.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 8 з 9 брейкпойнтів.

ecotrans Ladies Open — WTA 500
Берлін, Німеччина
Трава
1/2 кваліфікації, 15 червня

Юлія Стародубцева (Україна) — Тамара Корпач (Німеччина) 6:1, 4:6, 6:0

У фіналі кваліфікації Юлія зіграє проти представниці Чехії Катеріни Синякової (31).

Нагадаємо, на Ролан Гаррос Стародубцева змогла пройти в основну сітку, але поступилась вже в першому колі.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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