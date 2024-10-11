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Стародубцева: Я готова до великих турнірів

Олександр Булава — 11 жовтня, 17:55
Стародубцева: Я готова до великих турнірів
Юлія Стародубцева
Getty Images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева розповіла про свій шлях до успіху на турнірі WTA 1000 в Пекіні.

Цитує тенісистку Sport.ua.

"Чому поїхала на серію турнірі в Азію? Я ніколи не відкидала ідею виїхати зі США, просто у мене не було можливості через мою візу, мій статус у США. А цього року у мене ця нагода з'явилася. Тому ніколи не було такого, що я не хотіла виїжджати...

Як змінилося моє життя? Так, звісно, ​​все змінилося. Перші пів року я просто хотіла награти матчі й, можливо, зіграти трохи на гірших турнірах, ніж на які я могла потрапити. Хотіла награти більше впевненості, і зараз, здається, я готова до великих турнірів. Минулий тиждень це показав", сказала Стародубцева.

Зазначимо, що завдяки виходу у чвертьфінал "тисячника" в Пекіні, 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.

великий теніс Юлія Стародубцева

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