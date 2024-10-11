Стародубцева: Я готова до великих турнірів

Українська тенісистка Юлія Стародубцева розповіла про свій шлях до успіху на турнірі WTA 1000 в Пекіні.

Цитує тенісистку Sport.ua.

"Чому поїхала на серію турнірі в Азію? Я ніколи не відкидала ідею виїхати зі США, просто у мене не було можливості через мою візу, мій статус у США. А цього року у мене ця нагода з'явилася. Тому ніколи не було такого, що я не хотіла виїжджати...

Як змінилося моє життя? Так, звісно, ​​все змінилося. Перші пів року я просто хотіла награти матчі й, можливо, зіграти трохи на гірших турнірах, ніж на які я могла потрапити. Хотіла награти більше впевненості, і зараз, здається, я готова до великих турнірів. Минулий тиждень це показав", – сказала Стародубцева.