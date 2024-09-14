Стародубцева не змогла пройти у півфінал турніру WTA в Тунісі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (130) поступилася представниці Великої Британії Сонай Картал (151) у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).

Матч тривав 1 годину 59 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (4), 6:2. Українка один раз подала навиліт, допустилася однієї подвійної помилки, та використала 3 з 4 брейкпойнтів. У суперниці два ейси, вона допустилася двох подвійних помилок, та використала 5 з 19 брейкпойнтів.

Зазначимо, після тай-брейку у першому сеті у Стародубцевої виникли проблеми з лівим стегном, їй наклали тейп на ногу. Також додамо, що для 24-річної українки — це перший чвертьфінал на рівні WTA 250.

Jasmin Open Monastir — WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд — $267,082

Чвертьфінал, 14 вересня

Сонай Картал (Велика Британія) — Юлія Стародубцева (Україна) 7:6 (4), 6:2

Нагадаємо, напередодні 17-річна українська тенісистка Вероніка Подрез вийшла у півфінал турніру ITF W15 в Діжоні, Франція.