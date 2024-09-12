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17-річна Подрез вийшла у півфінал турніру у Франції

Микола Дендак — 12 вересня, 16:57
17-річна Подрез вийшла у півфінал турніру у Франції
Вероніка Подрез
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Українська тенісистка Вероніка Подрез (451) перемогла представницю Франції Матільд Лолью (1364) у чвертьфіналі турніру ITF W15 в Діжоні, Франція.

Матч завершився з рахунком 1:6, 7:6(7), 7:5. Після вкрай невдалого першого сету українка була за крок від програшу, проте зуміла виграти другий сет у тай-брейку. Тож все вирішилося у третьому сеті, де сильнішою виявилася Подрез.

Суперницею українки у півфіналі турніру стане ще одна представниця Франції Астрід Сіротт (1225).

ITF W15 Dijon
Діжон, Франція
Ґрунт, жінки
Чвертьфінал, 12 вересня

Вероніка Подрез (Україна) — Матільд Лолья (Франція) 1:6, 7:6(7), 7:5

Нагадаємо, напередодні 17-річна Подрез стала переможницею турніру ITF W15 у Дінарі Франція. У фіналі вона виявилася сильнішою саме за Лолью.

ITF Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

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