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Стародубцева отримала першу суперницю на турнірі в Сінгапурі

Володимир Клепач — 26 січня 2025, 14:52
Стародубцева отримала першу суперницю на турнірі в Сінгапурі
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (100) зіграє на хардовому турнірі WTA 250 у Сінгапурі.

За даними офіційного сайту WTA, суперницею українки у 1-му раунді основної сітки стане 37-річна представниця Німеччини Татьяна Марія (90).

Далі за турнірною сіткою переможниця протистояння Тейлор Таунсенд (США) – Елізе Мертенс (Бельгія, 2).

Турнір під назвою Singapore Tennis Open відбудеться з 27 січня по 2 лютого, після Відкритого чемпіонату Австралії 2025. Призовий фонд – $275,094. Змагання у Сінгапурі будуть проведені вперше з 2020 року.

Зазначимо, що 24-річна Стародубцева цього сезону програла обидва свої одиночні матчі. В першому колі Australian Open вона у двох сетах поступилась канадці Лейлі Фернандес.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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