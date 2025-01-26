Стародубцева отримала першу суперницю на турнірі в Сінгапурі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (100) зіграє на хардовому турнірі WTA 250 у Сінгапурі.

За даними офіційного сайту WTA, суперницею українки у 1-му раунді основної сітки стане 37-річна представниця Німеччини Татьяна Марія (90).

Далі за турнірною сіткою переможниця протистояння Тейлор Таунсенд (США) – Елізе Мертенс (Бельгія, 2).

Турнір під назвою Singapore Tennis Open відбудеться з 27 січня по 2 лютого, після Відкритого чемпіонату Австралії 2025. Призовий фонд – $275,094. Змагання у Сінгапурі будуть проведені вперше з 2020 року.

Зазначимо, що 24-річна Стародубцева цього сезону програла обидва свої одиночні матчі. В першому колі Australian Open вона у двох сетах поступилась канадці Лейлі Фернандес.