Нотатки з Вімблдону: 30 тисяч фанів займають чергу з вечора, щоб придбати квитки на наступний день змагань

Ринкова вартість квитків на фінали Вімблдону досягає 10 тисяч фунтів стерлінгів

Коли я з’явився біля Вімблдону, був здивований чергами на сотні метрів біля входів у королівський клуб. На годиннику було 9:50, перші матчі починалися в 11:00, вхід відкривався в 10:00. Натовп людей дисципліновано стояв у чергах. Під час Вімблдону кожен день турнір відвідують більше 40 тисяч глядачів. При цьому бажаючих придбати квитки набагато більше, і ціни на них на вторинному ринку досягають космічних величин.

"Методика розповсюдження квитків на турнірі – це унікальне явище, – розповідає Чемпіону досвідчений український фан тенісу Сергій Суровцев, який вперше відвідав Вімблдон у 2012 році. – Тут актуальна The Queue (черга – з англійської). Щоб зайняти місце в черзі, люди приходять з вечора. Це відбувається на великій галявині Вімблдону, біля озера. Сьогодні вранці я їхав і в метро побачив залишки черги. На піку це було близько 30 тисяч людей. Вони приходять з 8-9 вечора, щоб бути в перших рядах. Кожному присвоюється індивідуальний номер. Причому протягом ночі організатори контролюють, стоїш ти в черзі чи ні – проходять і перевіряють номери. Тобто, не можна зареєструватись і піти додому спати. Потрібно весь час знаходитись в черзі".

О 9 ранку починається рух. О 10 годині відкриваються каси, що знаходяться у будівлі музею, і в касах люди отримують квитки. Причому є декілька опцій.

"Перша опція – звичайний граунд-пасс за 32 фунти, – продовжує Сергій. – Приблизно до 3000 людей мають можливість придбати квитки на центральний корт, а також корти №1, №2 та №3 за 90-110 фунтів. Це дуже дивна ситуація: жодних інтернет-продаж, жодних "перекупів". Однак є певні додатки, в які можна зайти і купити, але це буде вже вторинний ринок і, відповідно, спекулятивна ціна".

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Українець зізнається, що відслідковував ціни тільки на півфінали та фінали. І, наприклад, на фінал Джокович – Федерер в минулі роки "прайс" досягав 10-13 тисяч фунтів стерлінгів (560 000 – 728 000 гривень) за один квиток. У вартість "тікету" входило госпіталіті – відвідування ресторану, можна було пробути на трибунах цілий день.

Щоправда, певна категорія фанів має можливість придбати квитки за номіналом.

"Це друге унікальне явище, – розводить руками Сергій Суровцев. – Його ім’я – Queen Club. Якщо йти між центральним кортом і забором, можна побачити місток, який веде на територію клубу. Там розміщені усі лаунж-зони. Квиток у цю систему на фінал 10 років тому коштував 5000 фунтів на весь день. Тобто, можна піти на матч, потім повернутися у цю зону, відпочити, а потім знов пройти на трибуни. Це напівзакритий клуб. Але до нього може потрапити будь-хто. Хто володіє інформацією. Потрібно лише завчасно забронювати собі квитки та пройти акредитацію. Ця історія – виключно про гроші".

Сергій за професією фінансист і йому подобається аналізувати, як рухаються фінансові процеси. Українця дивує, яким чином організатори Вімблдону заробляють.

"У більшості масштабних тенісних турнірів найбільшою статтею доходів йде реклама, – розповідає Суровцев. – Далі – телевізійні права, третя – сувеніри, і тільки четверта – квитки. При тому у турнірів різні умови. Ось ти бачив на Вімблдоні на стадіоні рекламу якихось спонсорів? Її немає. І це у них працює. Вони у цій парадігмі живуть більше ста років. Не ставлячи на перше місце прибуток. Замість нього у них на першому місці ексклюзивність. Хочете працювати з нами? Ви працюєте, але коштує це ось стільки-то. Slazenger, мабуть, років 80 працює, це британська компанія. Але Вімблдон пускає на свій ринок і небританські компанії. Rolex взагалі є титульним спонсором на дуже багатьох великих чоловічих турнірах".

Цифра дня

Вімблдон-2024 відвідали 526 455 фанів.

Максим РОЗЕНКО, Чемпіон, з Вімблдону