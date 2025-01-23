Сабалєнка залишиться першою ракеткою світу після Australian Open

Аріна Сабалєнка збереже лідерство у рейтингу WTA, незалежно від результату фіналу Australian Open 2025. Це стало наслідком того, що її головна суперниця, Іга Швьонтек, не змогла пробитися до фіналу.

Відзначимо, що полька поступилась американці Медісон Кіз, що забезпечило Сабалєнці перевагу у 186 очок навіть без захисту титулу.

У півфіналі Сабалєнка перемогла Паулу Бадосу (6:4, 6:2), здобувши 20-ту перемогу поспіль на Australian Open. Вона стала першою з 2017 року тенісисткою, яка тричі поспіль виходила до фіналу цього турніру. Раніше це досягнення належало Серені Вільямс.

У вирішальному матчі Сабалєнка зіграє з 14-ю ракеткою світу Медісон Кіз. Цікаво, що Сабалєнка не зіграла на турнірі з жодною представницею топ-10.

Фінал стане п’ятим у кар’єрі Сабалєнки на турнірах Grand Slam, раніше вона взяла три титули.