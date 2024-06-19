Стало відомо, чи зіграє Джокович на Олімпійських іграх-2024

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович візьме участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет Сербії.

Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі Ролан Гаррос Новак зазнав травми меніску, через яку пропустить Вімблдон. Тенісний турнір на Олімпіаді проходитиме з 27 липня до 4 серпня. Окрім "Ноле", Сербію також представлятиме Душан Лайович (56).

На подив, у доробку Джоковича поки немає золотої олімпійської медалі. Його найкраще досягнення — бронза на Іграх-2008 у Пекіні.