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Визначились суперниці Стародубцевої та Калініної на турнірі в Пекіні

Олександр Булава — 24 вересня, 16:15
Визначились суперниці Стародубцевої та Калініної на турнірі в Пекіні
Юлія Стародубцева
Getty Images

Українські тенісистки дізналися ім'я своїх суперниць у першому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Про це повідомляє WTA.

Юлія Стародубцева (115), яка напередодні подолала кваліфікацію та вперше у кар'єрі вийшла до основної сітки турніру категорії WTA 1000, зустрінеться у першому колі проти німкені Лаури Зігемунд (69).

Ангеліна Калініна розпочне свій шлях у Пекіні матчем проти словачки Ребекки Шрамкової (61), а Леся Цуренко (88), яка потрапила в основну сітку після зняття Карол Гарсії, зустрінеться з Вікторією Томовою (51) з Болгарії.

Також на турнірі зіграють Марта Костюк та Даяна Ястремська. Вони стартуватимуть з другого кола.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання в столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.

Ангеліна Калініна Леся Цуренко Юлія Стародубцева

Ангеліна Калініна

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