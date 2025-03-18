Профспілка тенісистів подала судові позови проти провідних тенісних організацій

Профспілка професійних тенісистів (PTPA) оголосила про подання серії судових позовів проти провідних тенісних організацій, звинувачуючи їх у формуванні "корумпованої, незаконної та жорстокої системи", яка фактично є монополією.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Відповідачами у справі стали Міжнародна тенісна федерація (ITF), Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP), Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Міжнародна агенція з питань чесності в тенісі (ITIA), яка займається антидопінговими та антикорупційними розслідуваннями.

"Теніс зламаний. За блискучою вітриною, яку створюють ці організації, ховається несправедлива система, що експлуатує гравців, обмежує їхні заробітки і ставить під загрозу їхнє здоров'я і безпеку. Ми вичерпали всі можливості діалогу, і тепер у нас немає вибору, окрім як домагатися справедливості в суді" , – заявив виконавчий директор PTPA Ахмад Насар.

PTPA була заснована 2019 року Новаком Джоковичем і Вашеком Поспішилом для захисту прав гравців в умовах відсутності повноцінної профспілки. Правові дії організації, як заявляє ії пресслужба, підтримані переважною більшістю з Топ-250 гравців чоловічого і жіночого турів, включно з більшістю тенісистів з топ-20.

Серію судових позовів подано у США, Великій Британії та ЄС. Позивачі звинувачують вищезгадані організації у створенні "картелю", що використовує жорсткі антиконкурентні методи, які дають змогу штучно занижувати виплати гравцям, перешкоджати виходу на ринок нових структур і обмежувати конкуренцію.

Зокрема, серед заявлених порушень:

змова щодо встановлення низьких призових виплат;

"драконівська" рейтингова система, що контролює доступ гравців до турнірів;

ігнорування здоров'я та безпеки гравців;

фінансова експлуатація;

порушення права на конфіденційність, включно з рандомними допінг-тестами і вилученням телефонів для обшуку.

"Йдеться не тільки про гроші – йдеться про справедливість, безпеку і базову людську гідність", – сказав Вашек Поспішил, співзасновник і член Виконавчого комітету PTPA. "Керівні органи змушують нас укладати несправедливі контракти, нав'язують нелюдські графіки і карають нас за висловлювання. Юридичні дії, що вживаються сьогодні, спрямовані на те, щоб виправити теніс для сьогоднішніх гравців і майбутніх поколінь. Настав час для відповідальності, реальних реформ і системи, яка захищає і розширює можливості гравців".

Нагадаємо, раніше французький тенісист Жюль Марі розповів про принизливе ставлення до себе з боку Новака Джоковича.