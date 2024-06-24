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Визначилась суперниця Ястремської на турнірі в Німеччині

— 24 червня, 21:17
Визначилась суперниця Ястремської на турнірі в Німеччині

Визначилась суперниця української тенісистки Даяни Ястремської (27) у другому колі турніру WTA 500 в Німеччині.

Українка зустрінеться з нейтральною спортсменкою з російським паспортом Діаною Шнайдер (47), яка у першому колі обіграла німкеню Анжелік Кербер — 7:5, 6:3.

Матч відбудеться у середу, 26 червня. Для тенісисток це буде перша зустріч.

Нагадаємо, на старті турніру Даяна здійснила камбек у матчі проти росіянки Мірри Андрєєвої.

Окрім Ястермської, на трав’яному турнірі WTA 500 у Бад-Гомбургу також виступить Еліна Світоліна (21).

Напередодні WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.

великий теніс Даяна Ястремська

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