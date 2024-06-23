Ястремська перемогла півфіналістку Ролан Гаррос на старті турніру в Німеччині

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) здійснила камбек у матчі проти росіянки Мірри Андрєєвої (23) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.

Матч тривав 2 години 8 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

Даяна тричі подала навиліт (у суперниці 6 ейсів), припустилася 5 подвійних помилок — стільки ж, скільки й Андрєєва, але була значно ефективнішою на другій подачі (65% виграних очок, у росіянки — 42%).

Bad Homburg Open — WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина

Трава

Перше коло, 23 червня

Даяна Ястремська (Україна) — Мірра Андрєєва (країна-терористка) 4:6, 6:4, 6:3

Окрім Ястермської, на трав’яному турнірі WTA 500 у Бад-Гомбургу також виступить Еліна Світоліна (21).

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.