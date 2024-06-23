Ястремська перемогла півфіналістку Ролан Гаррос на старті турніру в Німеччині
Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) здійснила камбек у матчі проти росіянки Мірри Андрєєвої (23) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.
Матч тривав 2 години 8 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.
Даяна тричі подала навиліт (у суперниці 6 ейсів), припустилася 5 подвійних помилок — стільки ж, скільки й Андрєєва, але була значно ефективнішою на другій подачі (65% виграних очок, у росіянки — 42%).
Bad Homburg Open — WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина
Трава
Перше коло, 23 червня
Даяна Ястремська (Україна) — Мірра Андрєєва (країна-терористка) 4:6, 6:4, 6:3
Окрім Ястермської, на трав’яному турнірі WTA 500 у Бад-Гомбургу також виступить Еліна Світоліна (21).
Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.