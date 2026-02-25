"Успіх" несподівано перетворився на "секс": репортерка кумедно обмовилася під час інтервʼю з тенісистом
Скріншот
Американський тенісист Себастьян Корда став героєм вірусного моменту під час турніру Delray Beach Open.
Після впевненої перемоги в півфіналі над Флавіо Коболлі (7:6, 6:1) Корда давав інтерв'ю на корті. Журналістка випадково обмовилася, переплутавши слово "success" із "sex", чим миттєво викликала сміх у глядачів.
Корда не розгубився й з гумором відповів:
"Він гарний хлопець, тож знаєте…"
Відео миттєво розлетілося соцмережами, ставши хітом. До слова, Корда зумів стали переможцем турніру, перемігши співвітчизника Томмі Пол з рахунком 6:4, 6:4.
Раніше повідомлялося, що тенісний матч в Індії було зупинено через напад рою бджіл.