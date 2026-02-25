"Успіх" несподівано перетворився на "секс": репортерка кумедно обмовилася під час інтервʼю з тенісистом

Американський тенісист Себастьян Корда став героєм вірусного моменту під час турніру Delray Beach Open.

Після впевненої перемоги в півфіналі над Флавіо Коболлі (7:6, 6:1) Корда давав інтерв'ю на корті. Журналістка випадково обмовилася, переплутавши слово "success" із "sex", чим миттєво викликала сміх у глядачів.

Корда не розгубився й з гумором відповів:

"Він гарний хлопець, тож знаєте…"

Sebastian Korda after beating Flavio Cobolli in Delray Beach



“Sebastian congratulations. You’ve played Flavio 3 times. And you’ve had sex… success with him 3 times…”



Sebi: “He’s a good looking guy so, you know”



😭😭😭😭😭😭😭



pic.twitter.com/c0bTHGfoeD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2026

Відео миттєво розлетілося соцмережами, ставши хітом. До слова, Корда зумів стали переможцем турніру, перемігши співвітчизника Томмі Пол з рахунком 6:4, 6:4.

