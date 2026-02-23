Бджоли атакували корт: тенісистки втекли посеред розіграшу, матч зупинили

Тенісний матч в Індії між австралійкою Талією Гібсон та місцевою спортсменкою Сахаджею Ямалапаллі були змушені рятуватися втечею просто під час розіграшу, адже корт атакував рій бджіл.

Інцидент стався вже на початку їхнього поєдинку другого кола турніру W100 Bengaluru в рамках ITF Women's World Tour. Минуло трохи більше хвилини від старту матчу, коли під час одного з обмінів ударами обидві тенісистки раптово зупинилися. Щось за межами корту привернуло їхню увагу, і за секунду стало зрозуміло, що це не дрібниця.

Після жесту болбоя, який вказав у бік небезпеки, гравчині обернули голови, і миттєво кинулися тікати. Гібсон першою розвернулася і спринтом покинула майданчик, Ямалапаллі побігла слідом, встигнувши схопити рушник. Навіть суддя не залишився на вишці – він поспіхом спустився та попрямував у безпечне місце.

Згодом стало відомо, що над кортом з'явився рій бджіл, який змусив організаторів негайно призупинити гру. Пауза тривала доти, доки ситуацію не вдалося взяти під контроль. На щастя, обійшлося без укусів і травм.

Scenes from W100k Bengaluru, players saw something in their right and were asked to run for their lives mid match! Scary scene as the match got suspended 💀💀 pic.twitter.com/qZBGLBTnGR — Karan (@stfukarran) February 19, 2026

Після відновлення матчу перша Гібсон повернулася на корт максимально зосередженою і буквально не залишила суперниці шансів, оформивши перемогу з рахунком 6:0, 6:0.

Раніше повідомлялося, що під час тенісного матчу гравець спровокував вболівальників, які ледь не побили його за це.