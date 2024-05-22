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Соболєва та Подрез вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру в Італії

Владислав Уткін — 22 травня, 20:16
Соболєва та Подрез вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру в Італії

Українські тенісистки Анастасія Соболєва (260) та Вероніка Подрез (466) перемогли іспанку Лусію Кортес Ллорку (455) та представницю Індії Васанті Шинде в першому колі парного розряду турніру ITF W75 в Градо, Італія.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 7:6 (6).

У чвертьфіналі україни зустрінуться з першою сіяною парою на турнірі Емілі Епплтон (403) та Аміною Аншбою (558).

ITF W75 Grado
Градо, Італія
Ґрунт
Призовий фонд – $60,000
Перше коло, 22 травня

Анастасія Соболєва/Вероніка Подрез (Україна) — Лусія Кортес Ллорка (Іспанія)/Васанта Шинде (Індія) 6:4, 7:6 (6)

Нещодавно, Соболєва дійшла до другого раунду Челленджера в Пармі.

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